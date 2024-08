Bijzondere bezoeker op vliegveld Stuttgart

De luchthaven van Stuttgart ontvangt doorgaans bijna geen grote passagiersvliegtuigen. Lokale spotters keken donderdag verrast op toen een Airbus A380 het vliegveld aandeed.

De landing van de Superjumbo, registratie D-AIMK, op de zuid-Duitse luchthaven was ongepland. Het toestel was enkele uren eerder opgestegen als Lufthansa-vlucht LH411 vanaf New York JFK en was op weg naar München Airport. Tijdens de nadering van baan 26 links was de crew genoodzaakt de landing af te breken. Al snel werd besloten uit te wijken naar Stuttgart.

‘Dat zie je hier ook niet elke dag’, liet een ooggetuige aan aeroTELEGRAPH weten. Na ruim een half uur te hebben gewacht vertrok de A380, met 470 passagiers aan boord, weer naar München. ‘Vandaag trokken meerdere onweerscellen over de luchthaven van München. Vanwege het weer week vlucht LH411 uit naar Stuttgart’, legde een woordvoerder van Lufthansa uit. De A380 was niet het enige toestel dat werd omgeleid. Verschillende vluchten waren genoodzaakt een tussenlanding te maken op de luchthavens van Stuttgart, Linz en Salzburg.

Afhandelingsverbod

Vliegtuigen zijn ontworpen om blikseminslagen te weerstaan en de energie af te leiden naar de uiteinden, zoals de vleugeltips. Toch kan een toestel schade oplopen, bijvoorbeeld aan de weerradar. In het geval van LH411 werd de A380 niet geraakt door de bliksem. Mogelijk gold er op het moment van de eerste nadering een afhandelingsverbod op het vliegveld. Door het risico op een inslag is het op dergelijke momenten namelijk niet mogelijk om vliegtuigen veilig af te handelen. Uit voorzorg wordt er soms een afhandelingsverbod afgegeven om de veiligheid van het grondpersoneel te waarborgen.