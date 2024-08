British Airways zet ‘één van belangrijkste routes’ stop

British Airways stopt met het vliegen van London Heathrow naar de Peking. Er zijn meerdere redenen waarom de Britse maatschappij niet langer naar de Chinese hoofdstad vliegt.

Het schrappen van de route staat gepland voor 26 oktober en duurt tenminste één jaar. Deze datum luidt tevens het begin van het winterseizoen in. Tijdens de coronaperiode lag de route er ook al drie jaar uit als gevolg van de strenge regels rondom de pandemie in China. Toen de hoofdsteden weer met elkaar konden worden verbonden noemde British Airways het “één van de belangrijkste routes” voor de maatschappij. Sindsdien verbond BA de Britse hoofdstad vier keer per week met Peking. ‘We zullen onze route naar Beijing vanaf 26 oktober 2024 pauzeren,’ aldus de Britse maatschappij in een persbericht.

De precieze reden voor het annuleren van de route maakte British Airways niet bekend. Volgens het vakblad HeadforPoints zijn er tenminste twee redenen. De belangrijkste daarvan is het gesloten Russische luchtruim dat de maatschappij dwingt tot een lange omweg. De Chinese concurrentie is echter wel in staat gebruik te maken van het Noord-Aziatische luchtruim waardoor zij de ticketprijzen aanzienlijk kunnen drukken. Bovendien is het Chinees toerisme nog niet volledig hersteld. Een combinatie van deze twee redenen leiden tot een gebrek aan vraag naar vliegreizen met BA. Overigens vliegt de airline nog wel naar de Chinese steden Shanghai en Hong Kong.

Niet geheel onverwachts

Het schrappen van de route door BA komt niet geheel onverwachts. Eerder al stopte Virgin Atlantic om dezelfde reden met het aanvliegen van haar enige bestemming in Oost-Azië. De Australische Flag Carrier Qantas schrapte tevens haar vluchten in de richting van het Chinese vasteland wegens “halfvolle vluchten”.

KLM vliegt vooralsnog wel naar de Chinese hoofdstad (PEK). Overigens maken Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN) en Hong Kong (HKG) ook onderdeel uit van het netwerk van de Nederlandse maatschappij.