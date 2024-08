Etihad haalt A380 uit de mottenballen

Goed nieuws voor liefhebbers van de A380. Etihad kondigt wederom een nieuwe bestemming aan die zij met de Superjumbo gaat serveren. Hiermee komt het totaal op vier.

Eerder al maakte de Flag Carrier uit de Emiraten bekend de A380 te zullen gebruiken op de routes naar Londen, Parijs en New York. Vanaf komende februari vliegt Etihad ook Singapore aan met de dubbeldekker. Dan zal de zesde machine ook uit de woestijn zijn vertrokken en gereed zijn voor operaties.

Antonoaldo Neves, CEO bij Etihad, gaf aan enthousiast te zijn over de nieuwe A380=route. ‘We zijn ontzettend enthousiast dat onze iconische A380 te zien zal zijn op onze Singapore-route vanaf begin volgend jaar. Dit toestel geeft onze zaken- en vakantiereigers een geweldige vluchtervaring en naadloze verbindingen tussen onze Midden-Oosterse, Europese en Noord-Amerikaanse netwerken. Het benadrukt Etihad’s toewijding aan het optimaliseren van reizen naar Abu Dhabi en verder, waarbij we ook gemak en comfort voor onze gasten verzekeren.’

Wanhopig op zoek

In november 2020 kondigde Etihad aan al haar tien A380’s voor onbepaalde tijd aan de grond te zetten, te midden van de toen nog uitzichtloze coronacrisis. Echter, door een explosieve terugkeer van de vraag naar vliegreizen zijn luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld wanhopig op zoek naar toestellen om aan die vraag te voldoen. Voormalige A380-gebruikers zien hun oplossing in het weer uit de opslag halen van hun grootste vliegtuigen. De Midden-Oosterse airline heeft er, op dit moment, nog zeven in haar arsenaal volgens Planespotters.net.