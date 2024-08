Griekenland kijkt naar ‘nieuwe’ tankvliegtuigen

De Griekse luchtmacht overweegt vier KC-135-tankvliegtuigen aan te schaffen. De beoogde machines waren voorheen in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht.

De Grieken zouden vorige week officieel een verzoek hebben ingediend bij de Amerikaanse luchtmacht om maximaal vier gebruikte Boeing KC-135R’s te verkrijgen. Het Europese land kijkt specifiek naar toestellen die via het Excess Defense Articles (EDA)-programma beschikbaar worden gesteld. Overtollige vliegtuigen die onder het programma vallen, mogen, na goedkeuring, gratis worden overgedragen aan een geïnteresseerde partij. De Grieken zijn ook benieuwd naar de staat van de vliegtuigen, de meegeleverde apparatuur, de kosten van mogelijke reparaties en restauratie, technische ondersteuning voor de KC-135R, en training voor zowel piloten als grondtechnici.

De interesse in nieuwe tankvliegtuigen maakt deel uit van de strategie van de Griekse luchtmacht om haar capaciteiten te verbeteren en uit te breiden. Griekenland beschikt momenteel niet over eigen tankvliegtuigen en is afhankelijk van Amerikaanse, Franse en Israëlische tankers. Hoewel de gewenste toestellen nieuw zijn voor de Grieken, hebben ze al een lange carrière achter de rug. De jongste tankers van de Amerikaanse luchtmacht worden dit jaar zestig jaar oud, terwijl de oudste al 67 jaar in dienst zijn.

Nog altijd populair

De bejaarde tankvliegtuigen, gebaseerd op de Boeing 367-80, blijken nog erg in trek. Onlangs kondigde het Amerikaanse Metrea aan de gehele KC-/C-135FR-vloot van de Franse luchtmacht over te nemen. Die vliegtuigen zijn gemiddeld ook al ruim zestig jaar oud. Het commerciële bedrijf verleent op contractbasis bijtankdiensten aan onder meer de Amerikaanse defensie. De Franse luchtmacht verving de verouderde vloot de afgelopen jaren met Airbus A330 MRTT’s.