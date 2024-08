Problemen 737 MAX gunstig voor aandelen Ryanair

De aandeelhouders van Ryanair zien hun winst per aandeel groeien als gevolg van een inkoopprogramma van de Ierse budgetmaatschappij. De oorzaak van dit programma ligt bij de 737 MAX.

Ryanair heeft grote bestellingen uitstaan voor de 737 MAX. Het lukt Boeing echter bij lange na niet om de toestellen ook aan de budgetvlieger te leveren. Het resultaat is dat de Ierse maatschappij veel liquide geld overhoudt wat zij vooralsnog voor andere doeleinden kan gebruiken. Één daarvan is het terugkopen van haar eigen aandelen waar Ryanair spoedig mee begint. De waarde per aandeel is aanzienlijk gedaald ten opzichte van het hoogtepunt. Door voor achthonderd miljoen euro aan aandelen terug te kopen – die nog bovenop een eerdere zevenhonderd miljoen komt – neemt het aantal eigen aandelen af. Waardoor toekomstige winst over minder houders hoeft te worden verdeeld. Dit leidt tot winstgevendere aandelen en is daarom goed nieuws voor de aandeelhouders van Ryanair.

Problemen Boeing

Boeing heeft vooralsnog flinke problemen rondom het leveren van de 737 MAX. Aan het inmiddels beruchte toestel zit al enkele maanden een maximum aantal geleverde machines. Per maand mag Boeing slechts 38 toestellen produceren. Voor Ryanair is dit onvoldoende. De low cost-gigant plaatste vorig jaar een order van 300 737 MAX-toestellen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Ryanair’s CEO Michael O’Leary gaf eerder al aan meer te willen zien van Boeing. ‘Er is een “shitshow” aan de gang in Seattle. Wij willen die verdomde toestellen krijgen.’