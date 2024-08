Zwaar ongeval: ATR 72 crasht dichtbij bestemming | Video

In de omgeving van São Paulo, Brazilië, is een ATR 72 met 58 passagiers en vier bemanningsleden aan boord neergestort. Geen van de inzittenden lijkt het ongeluk te hebben overleefd.

Het vliegtuig was onderweg van Cascavel, gelegen in het zuidwesten van Brazilië, naar São Paulo toen het in de problemen kwam. De ATR stortte neer nabij de plaats Vinhedo, op ongeveer 80 kilometer ten noordwesten van São Paulo. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers op de grond zijn gevallen, aangezien het vliegtuig in een woonwijk neerstortte.