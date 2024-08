Problemen voor KLM-piloten boven 1.90 meter

Hoewel de komst van de Airbus A350 van KLM nog op zich laat wachten, zijn de piloten nu al niet te spreken over de indeling van de rustruimten.

De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappij de A350-900 en -1000 vanaf 2026 in haar vloot opneemt. Om die deadline te kunnen halen, moest KLM deze week aan Airbus laten weten hoe zij de indeling voor zich ziet. De KLM-piloten namen hier kennis van en constateerden dat de rustruimten te krap zouden zijn. Op langeafstandsvluchten zou deze krapte volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), waarvan een delegatie eerder afreisde naar de Airbusfabriek om de magere rustruimten met eigen ogen te aanschouwen, problemen kunnen opleveren voor piloten die langer zijn dan 1.90 meter. ‘Deze vliegers kunnen in te kleine bedden niet behoorlijk liggen en uitrusten. Dat is extra problematisch bij lange vluchten met een groot tijdverschil en waarbij gedurende de nacht doorgevlogen wordt. Piloten moeten onder dergelijke pittige arbeidsomstandigheden juist goed en voldoende kunnen rusten om niet vermoeid te zijn tijdens hun werk’, aldus Ruud Stegers, vicevoorzitter van VNV, bij De Telegraaf.

Korte afstanden?

Insiders van KLM zijn niet te spreken over het besluit. ‘De directie heeft te lang gedraald en de VNV niet meegenomen. Dit is puur amateurisme’, zegt een ingewijde. Indien het besluit langer op zich zou laten wachten, zou de financiële schade kunnen oplopen tot in de honderden miljoenen euro’s, schrijft de VNV in een brief. De dir van de vakbond dreigt dat de A350’s niet op lange afstanden ingezet worden, maar dat is nu net juist waarvoor KLM de machines heeft aangeschaft. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat één businessclass-stoel vrijgelaten wordt, maar daarin ziet de VNV geen soelaas. ‘Het laatste woord is hier nog niet over gezegd’, aldus de vakbond in een brief.