‘Walgelijke omleiding’ 777-vlucht

Een Boeing 777-200 van American Airlines maakte een ongeplande landing op New York John F. Kennedy nadat een toilet overstroomd was.

Het toestel, registratie N751AN, vertrok afgelopen woensdagavond 17:55 uur lokale tijd, iets meer dan een uur later dan gepland, als AA36 vanuit Dallas/Fort Worth International Airport (Verenigde Staten) in de richting van het Spaanse Madrid. De 777 vloog richting het noordoosten alvorens de oversteek naar het Europese continent te maken.

De 777 maakte een ongeplande landing wegens een overstromend toilet © Flightradar24.com

Toilet overstroomd

Echter, niet lang na take-off kreeg het toestel te maken met een overstromend toilet. American Airlines laat weten dat dat te wijten was aan een ‘onderhoudsprobleem’ van de wastafels en toiletten. Er is besloten een ‘walgelijke’ ongeplande landing te maken op baan 04L op New York JFK. ‘Het vliegtuig landde normaal en die [donderdag]avond zou een vervangend toestel alsnog vertrekken. We willen de reisplannen van onze reizigers nooit verstoren en verontschuldigen ons voor het ongemak’, aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring aan de New York Post.

Vervangend vliegtuig

De luchtvaartmaatschappij regelde voor de reizigers een hotelaccommodatie in New York en vloog een vervangend toestel in. Een andere 777-200, registratie N770AN, vloog later die avond alsnog met hetzelfde vliegnummer naar Madrid waar die met meer dan vier uur vertraging arriveerde. De N751AN stond een dag aan de grond en reisde een dag later uitgerekend met vliegnummer AA94 af naar dezelfde Spaanse stad.

In februari dit jaar waren alle toiletten op een KLM 787-vlucht vanuit Amsterdam naar Los Angeles tijdelijk buiten werking. Later deed er één weer, maar toen de passagiers hun beklag deden dat één toilet voor ruim 200 passagiers te weinig was, werd alsnog besloten terug te keren naar Schiphol.