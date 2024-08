Cargolux 747-piloten van geen kwaad bewust

De flight crew van een Boeing 747-400 van Cargolux die terugkeerde naar de thuishaven omdat het onderstel niet intrekbaar bleek, moest er door de verkeersleiding op worden geattendeerd dat tijdens de landing diverse delen van het onderstel in de rondte vlogen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Luxemburgse Administration of Technical Investigations (AET). Na de waarschuwing van de toren reageerden de vliegers echter direct adequaat om de 747, registratie LX-OCV, gecontroleerd en veilig tot stilstand te laten komen. Tijdens het incident raakte niemand gewond. #Ongoing Cargolux Flight CV-6857, a cargo B-747, was involved in an incident yesterday at Findel Airport (Luxembourg), all aboard are unhurt. Turning back after a technical issue, on landing the right main gear broke off before the aircraft came to a stop. Updates when possible. pic.twitter.com/DR4y50BOZ0— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) May 15, 2023

Schade aan onderstel

Halverwege mei vorig jaar steeg de Jumbojet op vanuit Luxemburg in de richting van Chicago O’Hare International Airport. Tijdens vertrek kregen de piloten het niet voor elkaar het onderstel in te trekken. Zij riepen daarop de noodtoestand uit waarna de 747 in de holding terechtkwam. Uiteindelijk keerde de Jumbojet terug naar het beginpunt, maar tijdens de landing. liep het vliegtuig ‘schade op aan de RH BLG (rechteronderstel, red.), aan delen van de onderste achterste romp en aan de rechter horizontale stabilisator’, bevestigt het rapport van de AET. Behalve de 747 moest baan 06 op Luxemburg Airport het eveneens ontgelden.

Meer onderzoek

Hoewel het rapport al in een ver stadium is, is volgens de Luxemburgse luchtvaartautoriteit nog meer informatie benodigd. ‘Het opstellen van het eindrapport is gestart en zal worden afgerond zodra alle relevante informatie beschikbaar is en is geanalyseerd. Op de datum van publicatie van dit voorlopige rapport was er nog geen aanbeveling gedaan.’