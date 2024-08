Details over gezagvoerder verongelukte ATR 72

Vrijdagmiddag lokale tijd stortte een ATR 72 neer in een woonwijk in de buurt van Vinhedo. Danilo Santos Romano zat in de cockpit van de gecrashte ATR als gezagvoerder.

De captain was volgens CNN Brasil 35 jaar en al tien jaar werkzaam in de luchtvaartsector. In die tijd vloog Santos Romano voor meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Avianca Brasil en Air Astana. Vandaag de dag was hij iets meer dan een jaar werkzaam voor Voepass. Romano vloog eerder op onder andere de Airbus A320 en A330 en voerde zowel nationale als internationale vluchten uit. Op LinkedIn beschreef de piloot zijn grote passie voor de luchtvaart. Voordat hij zijn debuut in de cockpit maakte, studeerde hij in 2009 in de richting van burgerluchtvaart af aan de Anhembi Morumbi Universiteit, een private universiteit in Sao Paulo.

De rest van de crew

Behalve Romano bestond de flight crew van de ATR 72 uit copiloot Humberto Campos Alencar e Silva (61 jaar) en de stewardessen Debora Soper Avila (28 jaar) en Rubia Silva de Lima (41 jaar). De gemeente meldde dat bij de crash alle inzittenden om het leven gekomen zijn.

Crash in woonwijk

Op videobeelden was te zien dat hun toestel in een horizontale spiraal naar beneden kwam. Op het moment van de crash was voor het gebied waarin het vliegtuig zich bevond een waarschuwing afgegeven voor severe icing. Toen de ATR 72 op de grond terechtkwam, kwamen grote donkere wolken rook vrij. De tragedie heeft geen slachtoffers op de grond gemaakt. Wel raakte een appartementencomplex in de woonwijk beschadigd.