Ooggetuige over fatale ATR 72-crash

Eergisterenavond Nederlandse tijd crashte een ATR 72 van Voepass nabij São Paulo. Daniel de Lima zag het incident live gebeuren.

De Lima woont in een appartement in Vinhedo, de stad dicht bij de rampplek en ongeveer tachtig kilometer ten noordoosten van São Paulo. De inwoner hoorde een harde knal en liep vervolgens naar het raam om te kijken waar dat geluid vandaan kwam. Toen zag hij dat de ATR-72 in spiraalbeweging naar beneden viel. ‘Het draaide, maar het bewoog niet vooruit’, schetst De Lima de situatie bij Reuters. ‘Kort daarna viel het uit de lucht en explodeerde’, aldus de inwoner. En Sao Paulo, Brasil cayó un avión modelo ATR-72-500, con 62 personas ahorro de la línea aérea Voepass, se desconoce el estado de las personas abordo. pic.twitter.com/hyinNGu4CE— Juan Matos (@juanmatos) August 9, 2024

ATR 72 komt neer in woonwijk

Toen het toestel in aanraking kwam met de grond kwamen grote donkere wolken rook vrij. De ATR 72 was in een woonwijk in een achtertuin van een huis terechtgekomen, blijkt achteraf uit afbeeldingen en video’s die op de sociale media verschenen. Op een video is te zien dat vlak naast een huis een enorme rookontwikkeling gaande was. Gemeentefunctionarissen in Valinhos, nabij Vinhedo, zeiden dat het toestel schade aan een appartementencomplex veroorzaakte. ‘Ik geloof bijna dat de piloot een nabijgelegen buurt probeerde te vermijden, die dichtbevolkt is’, aldus De Lima. Het is vooralsnog onduidelijk of het incident met de ATR 72 voor gewonden op de grond gezorgd heeft. Daarentegen zegt de gemeente dat alle 62 inzittenden om het leven gekomen zijn. BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024

Mogelijk ijsvorming

Gespeculeerd wordt dat in het gebied waar de ATR 72 zich op dat moment bevond mogelijk een waarschuwing afgegeven was voor severe icing. Marcel Moura, Chief Operations Officer van Voepass, geeft aan dat het vliegtuigtype daarvoor gevoelig is.