Sporters schieten met Delta 767 van de baan

Een Boeing 767-300 van Delta Air Lines met aan boord het American Footballteam Carolina Panthers, raakte na de landing op de luchthaven van Charlotte (Verenigde Staten) van de taxibaan.

Het team speelde in New Engeland, eveneens een stad in de VS, de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de Patriots (17-3-verlies). Na de wedstrijd vloog het gezelschap met een 767, registratie N182DN, vanuit het vliegveld van Providence in de richting van Charlotte. Na een vlucht van één uur en veertig minuten arriveerde de machine op haar eindpunt. Vervolgens verliep de aankomst anders dan gewoonlijk. New Details ✈️🏈 Carolina Panthers players were aboard a Delta airplane that ran off the taxiway at Charlotte Douglas International Airport early Friday morning.



Nobody was hurt in the incident.



Latest info: https://t.co/cIIZ8upnEg pic.twitter.com/wmLOdG03rV— WBTV News (@WBTV_News) August 9, 2024

767 naast de taxibaan

Door nog onbekende reden kreeg de 767 tijdens het uitrollen te maken met een runway excursion. Naar verluidt zou als gevolg daarvan een ‘angstaanjagende slip’ hebben plaatsgevonden. Delta specificeert bij WBTV dat het rechteronderstel in het gras belandde. Hulpdiensten kwamen algauw op het naast de taxibaan belande toestel af. Trappen werden naar de machine gereden zodat de passagiers, waarvan niemand gewond raakte, konden uitstappen. Een bus reed hen naar de aankomsthal.

Mogelijke impact op ander vliegverkeer

Nadat alle reizigers het vliegtuig hadden verlaten, zou de bemanning een poging hebben gedaan de 767 weer op de taxibaan te krijgen. Vervolgens is die naar het platform gereden. Het is onduidelijk welke impact het incident op het andere vertrekkende en aankomende vliegverkeer had. Uit FlightAware-data blijkt dat om 07:00 uur lokale tijd op de luchthaven van Charlotte dertig vluchten waren vertraagd en zes geannuleerd. De volgende vlucht die de 767 zou uitvoeren naar Tampa werd volgens gegevens van Flightradar24 geannuleerd. Vandaag de dag is het toestel weer operationeel.