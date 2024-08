Van DC-2 tot Boeing 777: vlieger Jan Cocheret | Podcast

De Statler & Waldorf van de Kleine en Grote luchtvaart krijgen in deze vijftigste aflevering versterking van Airpark-Bewonende DC-2 / Uiver / Challenger / Boeing 727 / Boeing 757 / Boeing 787 / Boeing 777-vlieger Jan Cocheret de la Morinière. En waar heeft dit welbespraakte trio het over? Welaan: is vliegen met maar één piloot verantwoord? En zo ja (of nee), moeten we dan om veiligheidsredenen meteen maar door naar volledig pilootlóós vliegen? Dan: is zélf ‘sportvliegen’ in de VS werkelijk zo veel makkelijker en goedkoper dan in Nederland? Hoe ferry je een DC-2 vanuit de VS naar NL? En hoe land je dergelijke vooroorlogse vlieg-toestellen in heftige crosswind, waar ze gezien hun kleine staartvlakken èigenlijk niet goed op voorbereid zijn? ‘Dit en meer’, heette dat in Omroepland, toen Hilversum Eén nog bestond. Goof en Goot en nu ook Coch: Aanrader!

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen hier!

Abonneer u via uw favoriete podcast-app: