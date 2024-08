JetBlue-crew weigert medische zorg te verlenen

Een passagier die op 23 juli aan boord zat van een A320-vlucht van JetBlue brak haar enkel nadat ze met haar voet verstrikt raakte in een veiligheidsriem. Hulp van de cabin crew bleef uit.

Tijdens de vlucht met de A320, registratie N708JB, die om 7:30 uur lokale tijd vanuit New York John F. Kennedy was vertrokken in de richting van Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s, stond de 59-jarige reiziger op uit haar stoel. Ze raakte daarbij met haar rechtervoet verstrengeld in de veiligheidsriem. Daarbij viel ze achterover en verdraaide ze haar enkel die vervolgens brak.

Geen hulp van cabin crew

Haar man hielp haar samen met een verpleegkundige die eveneens aan boord zat, overeind. De medische hulp waarnaar Mistretta en haar man aan het personeel vroegen in de vorm van een ​​EHBO-doos en ijs bleef uit: ‘Ze kregen van hen te horen dat alles was ingepakt en ontoegankelijk was voor de rest van de vlucht’, valt in de aanklacht over het voorval in de A320 te lezen, die in handen is van FOX Business.

Terug naar New York

Uiteindelijk arriveerde de A320 na een vlucht van iets meer dan twee uur op haar bestemming. Volgens de aanklacht zou de gedupeerde vrouw na de landing gevraagd zijn te wachten totdat iedereen het vliegtuig had verlaten. Voor Mistretta werd een rolstoel aangedragen, maar die bleek kapot te zijn waardoor ze met haar enkel geen goede ondersteuning kon krijgen. Haar zou zijn aangeraden om in plaats van een ambulance te laten komen, terug te vliegen naar New York voor verder onderzoek. Mistretta besloot daaraan gehoor te geven. Niet alleen de vakantie van haar en haar man was geruïneerd, ook is trombose aan haar rechterbeen vastgesteld. Uiteindelijk spande ze een rechtszaak aan naar aanleiding van het voorval en eist ze van JetBlue een schadevergoeding van omgerekend 155.000 euro.