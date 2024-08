Airbus A320 beschadigt landingsbaan | Video

De luchthaven Sorong Dominique Edward Osok in Indonesië was zondag tijdelijk gesloten omdat de landingsbaan beschadigd was.

De sluiting ging na de landing van een Airbus A320 van Pelita Air Service in. Het toestel, registratie PK-PWE, was net gearriveerd uit Jakarta. Direct na de landing bleek een deel van het asfalt op de baan te zijn losgelaten. Om de precieze oorzaak vast te stellen en de schade te repareren ging de luchthaven ruim zes uur dicht. Als gevolg hiervan moesten meerdere vluchten uitwijken en liepen passagiers forse vertragingen op.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven liep de landingsbaan schade op omdat de baan onlangs opnieuw was geasfalteerd. Die werkzaamheden waren namelijk uitgevoerd in de stromende regen. ‘Momenteel is het bouwteam bezig met het repareren van de landingsbaan’, stelde de woordvoerder. Inmiddels is het vliegveld weer open voor al het vliegverkeer. Pelita Air Service A320 damaged the runway asphalt while landing at Sorong Dominique Edward Osok Airport in Indonesia, forcing the airport to close for 6 hours. pic.twitter.com/ghCBGitXwR— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 11, 2024

Boeing 777

In 2017 deed zich een soortgelijk incident voor in Indonesië. Halim P.K. Airport in Jakarta sloot toen tijdelijk twee keer op één dag nadat er schade aan de landingsbaan werd geconstateerd. De beschadiging werd veroorzaakt door een opstijgende Boeing 777-300ER van Garuda Indonesia. Volgens een woordvoerder van de luchthaven liet een stuk asfalt van twee bij drie meter los. ‘Het kwam los toen het vliegtuig vertrok’, stelde de zegsman.