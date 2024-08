Dubbel pech voor American Airlines-passagiers

Het geduld van passagiers die vorige week van La Guardia Airport naar Charlotte vlogen werd flink op de proef gesteld. Het vliegtuig moest meermaals omkeren.

Vlucht AA1023, uitgevoerd door een Airbus A321, werd gepushed op de luchthaven van La Guardia. Direct na de pushback taxiede de machine weer terug na de gate. De bemanning was namelijk op de hoogte gesteld dat een van de passagiers een vals paspoort bij zich had. Nadat de reiziger van boord werd gehaald werd de Airbus opnieuw gepushed voor vertrek. Inmiddels had de vlucht al ruim twee uur vertraging opgelopen.

Na het vertrek vanaf La Guardia deed zich de volgende verstoring voor. De piloten meldden aan de luchtverkeersleiding dat er een probleem was met het onderstel, wat namelijk niet in zou kunnen klappen. Vervolgens moest het vliegtuig ruim een half uur lang cirkelen. Een van de passagiers merkte later op dat het onderstel weer volledig kon worden ingetrokken. Toen het probleem was verholpen besloot de crew uit voorzorg uit te wijken naar New York JFK. Het is niet bekend wat de oorzaak was van de tweede storing. Nadat op JFK de bemanning was gewisseld en het vliegtuig was geïnspecteerd, werd de vlucht naar Charlotte hervat. De A321 arriveerde uiteindelijk met bijna zeven uur vertraging op haar bestemming.

KLM

Begin dit jaar keerde een Boeing 787 van KLM ook twee keer om. In dit geval was dat beide keren in de lucht. Volgens een passagier waren op de vlucht naar Los Angeles alle toiletten buiten werking, waarop de gezagvoerder besloot terug te keren naar Schiphol. Toen een van de toiletten het weer deed, werd toch de keuze gemaakt de vlucht te hervatten. Reizigers klaagden vervolgens bij het cabinepersoneel dat één toilet ook niet voldoende is voor ruim tweehonderd passagiers. De flight crew besloot daarop alsnog terug te keren naar Nederland.