E195 voor andere vlucht vanaf Schiphol ingezet

Een Embraer E195 van SAS Link maakte afgelopen donderdag een ongeplande landing op Schiphol wegens een technisch probleem.

Het vliegtuig, registratie SE-RSN, vertrok 20:30 uur vanuit Brussel voor een vlucht naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. De E195 steeg in westelijke richting op en maakte al snel een draai richting het noorden. Via het westen van Antwerpen vloog het toestel het Nederlandse luchtruim binnen. Op dat moment was de machine nog steeds bezig met de klim. Die werd boven Gorinchem op een hoogte van circa 7.300 meter afgebroken.

Boven Nederland kondigde de E195 een Pan-pan-signaal af © Flightradar24.com

Pan-pan-signaal

De piloten hadden te maken met een probleem met het bleed air system. Dit is lucht die wordt afgetapt uit de compressor van de motor (of de APU, de auxiliary power unit) en gebruikt wordt voor de drukregeling en het starten van de motoren. In dit geval betrof het de drukregeling. De luchtverkeersleiding vroeg aan de piloten of zij als gevolg van het probleem de noodtoestand wilden afkondigen, meldt AV Herald. De vliegers gaven daarop een Pan-pan-signaal af en weken uit richting Schiphol. Tijdens de daling herhaalden zij dat ze met een technisch mankement te maken hadden en gaven nadere toelichting over de drukregeling.

Ongeplande landing op Schiphol

Ter hoogte van Zwolle draaide de E195 af richting Amsterdam. Uiteindelijk lijnde de machine op voor de Buitenveldertbaan (09/27) waar die 25 minuten na het stoppen van de klim veilig zou landen. Die dag kwam het toestel niet meer in actie. Het is onduidelijk of SAS voor de gedupeerde reizigers een ander vliegtuig regelde. De desbetreffende E195 zou een dag later als SK9240 vanuit Schiphol alsnog naar Kopenhagen vliegen. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat deze vlucht meerdere routes bevat. Eerder werd dit vliegnummer bijvoorbeeld gebruikt voor een vlucht vanuit Kopenhagen naar Oslo, evenals van Chania (Griekenland) naar de Deense hoofdstad.