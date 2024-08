Edelweiss telt af naar eerste Airbus A350

Edelweiss vervangt haar Airbus A340’s de komende tijd door de A350. Het eerste exemplaar wordt binnenkort in ontvangst genomen.

De Zwitserse vakantiemaatschappij is officieel begonnen met het aftellen naar de introductie van haar eerste A350. Op de homepagina van de website van Edelweiss is de aankondiging zichtbaar. De teller eindigt dinsdag 13 augustus om 09:59 uur. Op de achtergrond is een witte A350 te zien. 29 juli vloog het eerste toestel voor Edelweiss van Hanoi, Vietnam, naar Shannon, Ierland. Mogelijk wordt het vliegtuig, registratie OE-LHF, daar voorzien van de huisstijl van de maatschappij.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarnaar Edelweiss precies aftelt. Los van dat het om een ‘New Fleet Member’ gaat, wordt er gespeculeerd over de onthulling van de A350 met de livery van de airline. Ook zou de maatschappij iets aan kunnen kondigen over de cabine van het vliegtuig. Hoewel de eerste Airbus al vrijwel klaar lijkt te zijn voor de levering, wordt het toestel pas vanaf 2025 ingezet op commerciële vluchten.

Vervanging

Op den duur maken de vijf verouderde A340-300’s plaats voor in totaal zes zuinigere A350-900’s. De Edelweiss verwacht dat de laatste A340 de vloot in 2026 verlaat. Vier van de zes ‘nieuwe’ toestellen vlogen eerst voor LATAM. De overige twee exemplaren waren oorspronkelijk ook bedoeld voor de Zuid-Amerikaanse maatschappij, maar zijn nooit geleverd. De airline besloot in 2021 haar elf A350’s te koop te zetten om te focussen op een gehele Boeing-vloot voor de langeafstandsvluchten. Op dat moment waren de Airbussen slechts een paar jaar oud. Edelweiss zet de vier toestellen in eerste instantie in met het LATAM-interieur.