Onderzoek naar opmerkelijke crash met Cessna

Een Cessna 152 crashte vorige week op een fabriek in het westen van Rosario, Argentinië. Mogelijk ging het om een wraakactie van de piloot.

Het vliegtuig verongelukte op het terrein van Air Liquide Argentina. De piloot van de Cessna, de 46-jarige Juan Manuel Medina, kwam hierbij om het leven. Op de grond vielen geen gewonden. Omdat het bedrijf werkt met de toevoer en distributie van gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof werd er gevreesd voor explosies. De crash werd op beeld vastgelegd door een medewerker van de onderneming. Hoewel aanvankelijk nog werd gedacht aan een bizar ongeluk, denken de autoriteiten nu dat het mogelijk gaat om een wraakactie.

Medina was namelijk eerder in dienst bij Air Liquide Argentina. In maart werd hij om onbekende reden ontslagen. Voordat hij met zijn vliegtuig opsteeg, deelde Medina een opmerkelijke foto van een paddenstoelwolk op sociale media. Ruim twee uur later vertrok de Cessna vanaf de Alvear Aeroclub. Hoewel de piloot geen toestemming had om boven de stad te vliegen, zette hij direct koers naar zijn voormalige werkgever. Ooggetuigen meldden dat het toestel boven het bedrijf cirkelde voordat het naar beneden dook. Het onderzoek van de autoriteiten is nog niet afgerond. A former employee of a company dedicated to the sale of medical oxygen, intentionally crashes his Cessna 152 into the company's plant in Rosario, Argentina. pic.twitter.com/xH2mzuEuTZ— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 10, 2024

Alaska Airlines

Dergelijke wraakacties komen vrijwel nooit voor. Een vliegtuig met opzet laten crashen gebeurde al wel eerder. Eind vorig jaar probeerde een piloot van Alaska Airlines de motoren van een Embraer 175 tijdens de vlucht uit te schakelen. Hij was op dat moment niet aan het werk maar vloog mee in de jumpseat. Na het incident werd de vlieger aangeklaagd voor een 83-voudige poging tot moord en roekeloos gedrag. Het is niet duidelijk waarom de man de motoren uit wilde schakelen.