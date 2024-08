AirBaltic stap dichterbij honderd vliegtuigen

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic heeft nog eens tien extra A220-toestellen aangeschaft bij Airbus. De airline is daarmee weer een stap dichtbij haar vlootdoel.

AirBaltic beschikt momenteel al over bijna vijftig A220’s en heeft in totaal tachtig vliegtuigen van het type besteld. de maatschappij voegt daar met de vierde en meest recente order nog eens tien toestellen aan toe. De airline heeft de wens om haar vloot uit te breiden tot honderd toestellen in 2030 en focust alleen op de A220-300, de langste versie van het type. AirBaltic is momenteel de grootste gebruiker van de A220 in Europa en de grootste gebruiker van de A220-300 ter wereld.

‘Door de jaren heen heeft dit vliegtuigtype haar operationele capaciteiten en waarde bewezen. Het is de ruggengraat van onze activiteiten geweest en heeft een uitgebreide rol gespeeld bij het internationale succes van airBaltic. Door de opties uit te oefenen versterken we onze steun en vertrouwen in het A220-programma en kijken we uit naar de uitbreiding van onze vloot in de komende jaren’, aldus Martin Gauss, airBaltic-CEO, over de bestelling. De topman gaf vorig jaar aan dat airBaltic ook geïnteresseerd zou zijn sommige van deze bestellingen om te zetten in orders voor een grotere uitvoering van de A220, de A220-500. Airbus is daarentegen voorlopig niet van plan te starten met de ontwikkeling van een verlengde versie van de machine.

Problemen

AirBaltic is nog altijd erg tevreden over de A220, maar wordt net als vele andere luchtvaartmaatschappijen geplaagd door motorproblemen. Momenteel staat een hand vol vliegtuigen van haar vloot aan de grond door de mankementen. De airline is daardoor genoodzaakt vliegtuigen in te huren om lijndiensten te onderhouden. De motorproblemen bij de A220 zijn hetzelfde als bij de Embraer E2, omdat de types met vrijwel identieke motoren vliegen.