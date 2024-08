British Airways treft maatregel na opmerkelijk voorval

British Airways inspecteert momenteel de flaps van haar Boeing 777-vloot. Aanleiding hiervoor is een incident waarbij een toestel een onderdeel tijdens de vlucht verloor.

Het overkwam een 777-200 van de luchtvaartmaatschappij op 9 maart toen die onderweg was naar London Gatwick vanaf Jamaica. De vlucht verliep zonder problemen. Pas na aankomst in Engeland ontdekte technici dat de Outboard Auxiliary Support Fairing (OASF) van de rechtervleugel mistte. De primaire functie van het onderdeel is het creëren van een gestroomlijnde vorm aan de vleugel om de luchtweerstand te verminderen.

De Britse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) beschouwt het incident als ernstig. De instantie wijst erop dat de bevestiging van de OASF al in 2007 onderwerp was van een servicebulletin van Boeing. Dit bulletin bevatte instructies voor een inspectie op scheuren die bij sommige vliegtuigen konden leiden tot verlies van het onderdeel. Het toestel dat eerder dit jaar haar rechter OASF verloor werd in 2010 om diezelfde reden geïnspecteerd, waarbij scheuren bij de linker OASF werden gevonden, maar niet bij de rechter. British Airways heeft besloten alle 777’s te controleren op scheuren bij de OASF. De inspecties worden uitgevoerd tijdens de geplande onderhoudsbeurten van de vliegtuigen. Tot nu toe heeft de maatschappij geen nieuwe problemen ontdekt.

Glijbaan

Het probleem met de OASF lijkt in dit geval alleen bij de 777 voor te komen. De Boeing 767 is tevens opmerkelijk vaak betrokken bij een incident die alleen bij dat tyoe voorkomt. In een jaar tijd verloren twee 767’s een evacuatieglijbaan tijdens de vlucht. In april kreeg een Boeing 767-300 van Delta Air Lines tijdens vertrek vanaf New York JFK te maken met een geactiveerde evacuatieglijbaan. Het onderdeel belandde in de tuin van een persoon die de Amerikaanse vliegtuigbouwer wegens veiligheidskwesties aanklaagt. Vorig jaar verloor een machine van United vlak voor de landing in Chicago een slide. Het onderdeel viel op een huis en vervolgens in een tuin. In 2019 viel er één uit een Delta-toestel en kwam eveneens in een tuin terecht. In 2016 verloor een 767 van Atlas Air een glijbaan. Het voorwerp belandde op een huis.