EU-landen schieten Griekenland te hulp

In Griekenland woedt ten noordwesten van Athene een grote natuurbrand. Ondanks de inzet van honderden brandweerlieden, het leger en vliegend blusmaterieel lukt het niet de brand onder controle te krijgen.

Griekenland doet daarom een beroep op een speciale EU-regeling, die het land in staat stelt hulp van andere landen te vragen. Enkele landen hebben al aangegeven personeel en materieel in te zetten om de Grieken te ondersteunen. Zo stelt Frankrijk een blushelikopter beschikbaar. Buurland Turkije stuurt twee blusvliegtuigen en een helikopter. Italië stuurt tevens twee blusvliegtuigen. Verder hebben Servië, Roemenië en Spanje aangegeven ook hulp te willen bieden. Het is nog niet bekend in welke vorm ze dat willen doen.

In de zomerperiode huurt Griekenland structureel extra blusvliegtuigen en -helikopters. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld Australische Air Tractors actief in het Zuid-Europese land. In Australië is het momenteel winter en daardoor de kans op natuurbranden kleiner. Blusvliegtuigen kunnen om die reden elders worden ingezet waar ze hard nodig zijn, zoals in Griekenland. Momenteel worden ook Erickson S-64 Air Crane-helikopters ingezet om de brand te blussen. De heli’s zijn eigendom van het Amerikaanse Erickson Aviation Services en kunnen voor veel verschillende, bijzondere taken worden gebruikt. Hoewel er tientallen blusvliegtuigen- en helikopters worden ingezet, is het tot nu toe niet voldoende geweest om de brand onder controle te krijgen.

Nederland

Hoewel Nederland niet of speciale blusvliegtuigen of -helikopters beschikt, assisteerde Defensie in het verleden al eens met het blussen van natuurbranden in Albanië. Daarvoor werden Chinooks van de Koninklijke Luchtmacht uitgerust met een zogeheten ‘bambi bucket’. Dit is een zak waar tienduizend liter water in kan om de bosbranden mee te blussen.