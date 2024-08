Ryanair-passagiers zonder bagage op vakantie

Zondag vertrokken elf Ryanair-vluchten vanaf Eindhoven Airport zonder de ruimbagage van hun passagiers. Reden voor de verstoring was een probleem bij de grondafhandelaar.

Hoewel de bagage van zes vluchten later die dag alsnog op de bestemmingen aankwam, konden de passagiers van de overige vijf vluchten niet anders dan een dag langer wachten. Het probleem deed zich enkel ‘s ochtends voor. Vluchten die ‘s middags en ‘s avonds vertrokken waren wel geladen met bagage. Gijs Vrenken, woordvoerder van Eindhoven Airport, benadrukte dat de beslissing om zonder bagage te vertrekken door Ryanair zelf werd genomen.

De afhandeling van Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport wordt sinds april gedaan door Skytanking. Omdat het bedrijf momenteel met een personeelstekort kampt was het ‘s ochtends niet in staat om alle bagage op tijd te laden en te lossen. Ryanair besloot daarom haar passagiers te prioriteren en zonder bagage te vertrekken. Zo kon de maatschappij annuleringen van vluchten voorkomen.

Waarschuwing

In maart waarschuwde de FNV nog voor de komst van Skytanking. De vakbond vroeg zich toen al af of het bedrijf haar activiteiten op tijd op orde zou hebben. De bond adviseerde werknemers van Viggo, de grondafhandelaar die 25 jaar een monopolie had op de luchthaven, daarom niet over te stappen naar de nieuwkomer. Ryanair stapte recent over naar Skytanking. FNV vermoedt dat de overstap verband houdt met de nieuwe cao voor luchthavenmedewerkers die in november werd afgesloten.