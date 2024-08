Virgin Australia bestelt vervanging voor Fokker 100

Virgin Australia heeft een bestelling geplaatst bij Embraer voor acht E190-E2’s. Met de order komt er een eind aan het jarenlange gebruik van de Fokker 100 door de luchtvaartmaatschappij.

Virgin Australia was al langer op zoek naar een vervangend toestel. In maart liet Nathan Miller, general manager bij Virgin Australia Regional Airlines, weten de keuze voor een nieuw toestel te hebben beperkt tot de Embraer E190-E2 en de Airbus A220-100. ‘Dit zijn vliegtuigen die superieure prestaties leveren in vergelijking met de F100, een lager brandstofverbruik en uitstoot’, aldus Miller. Inmiddels is de knoop doorgehakt en gaat Embraer er met de winst vandoor. De eerste machines worden naar verwachting volgend jaar geleverd.

De regionale tak van Virgin Australia, VARA, beschikt momenteel nog over drie Fokker 100’s. De toestellen hebben een gemiddelde leeftijd van ruim 31 jaar. Verder vliegt de airline met zeven Airbus A320’s, met een gemiddelde leeftijd van ruim zestien jaar. In het verleden keek de maatschappij ook naar de Boeing 737-700 als vervanger voor de Fokker. Dat toestel bleek ongeschikt, omdat sommige Australische luchthavens te klein zijn om een 737 te kunnen ontvangen.

Gebruikers

De vervanging van de Fokker 100 bij Virgin Australia betekent niet dat het type helemaal uit Australië verdwijnt. Andere regionale maatschappijen vliegen nog altijd veel met de Fokker 70 en 100. De grootste gebruikers zijn QantasLink, met zestien F100’s en Alliance Airlines, met maar liefst 25 F100’s en twaalf F70’s. Het voormalige Nederlandse regeringstoestel, de PH-KBX, was de afgelopen jaren in dienst bij Alliance Airlines. Inmiddels is de machine weer terug in Nederland.