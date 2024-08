Zeldzaam watervliegtuig maakt laatste vlucht

Een van de laatste twee luchtwaardige Martin JRM-3 Mars-vliegtuigen maakte zondag haar laatste vlucht. Het toestel is al bijna tachtig jaar oud.

De iconische vliegboot, bijnaam Martin Mars, verliet haar thuisbasis in Sproat Lake, Canada, en vloog op eigen kracht naar Pat Bay, in de buurt van Victoria International Airport. Op de luchthaven is de nieuwe eigenaar van de machine gevestigd, het British Columbia Aviation Museum. Het vliegtuig, registratie C-FLYL, werd door Coulson Flying Tankers aan het museum geschonken. Bij de aankomst in Pat Bay werd de Martin Mars geëscorteerd door het nationale demonstratieteam van Canada, The Snowbirds.

Coulson Flying Tankers beschikt nog over een andere JRM-3. Ook dat toestel, genaamd Philippine Mars, is geschonken aan een museum. Naar verwachting vertrekt de machine later dit jaar naar het Pima Air and Space Museum in Tucson, Arizona. Martin Company, fabrikant van de vliegboten, ontwierp en bouwde de toestellen voor de Amerikaanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. In totaal werden slechts zeven exemplaren gebouwd. Vier vliegtuigen werden na de oorlog omgebouwd tot blusvliegtuigen. De machines hadden elk een capaciteit van ruim 27 duizend liter. De Martin Mars is het laatste toestel dat werd ingezet voor blusdoeleinden. In 2016 nam Coulson het vliegtuig uit dienst. Wow! 🥲



Thank you Martin Mars, what a moment in Canadian aviation history. Superb job done by all! pic.twitter.com/bgdpIRD8nG— Clayton Cochrane (@ClayCochrane) August 12, 2024

Vloot

Coulson beschikt over een blusvloot bestande uit vliegtuigen en helikopters. Het bedrijf zet doorgaans C-130 Herculessen, omgebouwde Boeing 737’s en diverse zakenjets in voor het blussen van natuurbranden. Verder bestaat de helikoptervloot uit een scala aan verschillende types, waaronder Ch-47 Chinook’s en UH-60 Blackhawks. Blusoperaties zijn niet zonder gevaar. Vorig jaar stortte een 737 van Coulson neer tijdens het blussen. De piloten konden op eigen kracht het toestel verlaten. Een crash met een Hercules in 2020 liep echter anders af.