Afrikaanse airline wil “Mega Airport City” bouwen

Ethiopian Airlines Group heeft onlangs plannen gelanceerd om een gigantische, nieuwe luchthaven buiten Addis Ababa te bouwen. De eerste fase van het project moet in 2029 klaar zijn en moet uiteindelijk zo’n honderd miljoen passagiers gaan verwelkomen.

Afgelopen maandag maakte de Oost-Afrikaanse maatschappij bekend een contract te hebben getekend met Dar Al-Handasah Consultants. Dit bedrijf gaat het nieuwe project ontwerpen en zal toezicht houden op de totstandkoming ervan. De nieuwe luchthaven met de naam “Mega Airport City”, zou veertig kilometer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad komen te liggen. Met de keuze voor de locatie lost het nieuwe project gelijk al een groot probleem op. Het huidige vliegveld, Addis Ababa Bole International Airport, ligt namelijk tegen de rand van de bebouwing aan en wordt steeds verder opgeslokt door de alsmaar groeiende stad.

Mocht alles volgens plan verlopen, dan kan de nieuwe luchthaven haar deuren in 2029 openen en direct al zestig miljoen reizigers per jaar in de hallen verwelkomen. “Mega Airport City” zal uiteindelijk vier start- en landingsbanen hebben wat een verviervoudiging aan capaciteit van de huidige luchthaven zal inluiden. De huidige luchthaven heeft slechts één baan aan asfalt.

Ethiopian Airlines-CEO Mesfin Tasew zei tegenover aviationweek.com dat de nieuwe luchthaven Ethiopië écht op de kaart moet gaan zetten. ‘Het project zal niet alleen de verbindingen maar ook economische groei verbeteren. Bovendien prioriteert dit project milieubewuste praktijken in ons land en elders. Dat reflecteert de airline’s inzet op innovatie en verduurzaming.’ Wel moet bij de woorden van Tasew vermeld worden dat het project nog in de kinderschoenen staat, net zoals het milieubewustzijn. De maatschappij vervoert immers nog testapen en is daarmee één van de weinige airlines die deze vluchten nog uitvoeren.