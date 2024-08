Chinook versus speedboot op de Maas

De stuurman van een speedboot werd aangenaam verrast toen een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht vlak langs hem heen vloog.

River van der Linden voer maandag met zijn speedboot over de Maas toen de Chinook hem inhaalde. ‘Ik dacht eerst dat hij een noodlanding moest maken’ vertelde hij tegen Omroep Brabant. Onder de indruk van de imposante transporthelikopter besloot hij, al filmend, vol gas te geven met zijn boot. De Chinook was inmiddels omgedraaid en kwam op slechts enkele meters boven het water naast hem vliegen. Uiteindelijk bleek het toestel toch te snel voor de speedboot. Van der Linden postte de video op zijn TikTok-account. Onder zijn bericht schreef hij dat hij de helikopter had laten winnen. Hoewel hij vaak over de Maas vaart had hij dit nog nooit meegemaakt.

Dat de Chinook zo laag boven de rivier vloog komt omdat dat deel in een laagvlieggebied ligt. Een woordvoerder van het Defensie Helikopter Commando (DHC) geeft aan dat het normaal is dat de toestellen tijdens een trainingsvlucht zo laag vliegen. ‘Onze helikopters mogen in de laagvliegzone tot grasspriethoogte vliegen’, stelt de zegsman. Hoewel de beelden van Van der Linden duiden op een heuse race is dat volgens het DHC niet aan de orde. De helikopter vloog toevallig op dat moment in het gebied. ‘We zien vaker dat bijvoorbeeld jetski’s extra gas bijgeven op het moment dat onze vliegers deze oefening uitvoeren’, voegde de woordvoerder toe.

Beschieting

Hoewel veel mensen de laagvliegende helikopters van de luchtmacht imposant vinden, zijn er ook personen die er absoluut niet blij mee zijn. Een man uit Uddel ervoer zelfs zoveel overlast dat hij met een gevaarlijke oplossing kwam. In 2023 zou hij een laagvliegende Apache-helikopter hebben beschoten met een luchtbuks. De verdachte meldde aanvankelijk dat hij de helikopter inderdaad had beschoten, maar ontkende dit later. Hoewel er geen bewijs was dat de man daadwerkelijk schoot, besloot het OM hem toch te vervolgen voor dwang en bedreiging.