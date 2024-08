Misverstand leidt tot paniek op SAS-vlucht

SAS-vlucht SK343 landde na een probleemloze vlucht op de luchthaven van Oslo Gardemoen. Vervolgens sloeg de sfeer in de cabine om.

Siv Jonsfold, een van de passagiers aan boord van de Airbus A320neo, beschreef de gebeurtenissen die zich na de landing voordeden. De ooggetuige dacht, toen ze bijna bij de gate waren, te horen dat iedereen moest worden geëvacueerd. ‘Binnen enkele minuten ontstond paniek’, voegde ze eraan toe. De inzittenden werd vervolgens verteld dat ze hun bezittingen achter moesten te laten en het vliegtuig moesten verlaten via de nooduitgangen. Na de evacuatie werd iedereen opgevangen door de aanwezige brandweerlieden en politieagenten. Volgens Jonsfold liepen mensen ‘de vleugel op en gleden van de noodglijbanen’.

Kort na het incident, dat ‘s ochtends plaatsvond, meldde de Noorse politie dat het waarschijnlijk om een misverstand ging. ‘We hebben een rapport ontvangen van een evacuatie van een vliegtuig. De oorzaak van de evacuatie lijkt een miscommunicatie te zijn tussen het cabinepersoneel en de piloot’, aldus de politie. SAS bevestigde ook dat het om miscommunicatie ging en heeft inmiddels contact opgenomen met alle betrokken passagiers om ze op de hoogte te stellen van de aard van het incident. Volgens de maatschappij raakte niemand gewond bij de evacuatie. Het is niet duidelijk waarom de crew dacht dat er geëvacueerd moest worden.

Noodglijbaan

Dat een vliegtuig ‘per ongeluk’ wordt geevacueerd komt vrijwel nooit voor. Het is daarentegen niet ongebruikelijk dat een noodglijbaan onbedoeld wordt geactiveerd. Het overkwam British Airways vier keer binnen een jaar tijd. In een geval demonstreerde een purser aan een jonge collega hoe de deuren in een noodsituatie geopend moeten worden. Op dat moment klapte het crewlid per ongeluk de evacuatieglijbaan uit. Bij twee andere keren betrof het een nieuw cabinelid die de fout beging.