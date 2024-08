Noorse passagier met mes wandelt overal tussendoor

Een wel heel vreemd geval heeft zich voorgedaan op de luchthaven van München. Een man bleek, na een mislukte poging een dag eerder, aan boord van een vlucht naar Stockholm te hebben gezeten zonder het ticket te hebben gekocht. Hij was tevens in het bezit van een mes.

Volgens het Duitse boulevardblad BILD heeft de luchthaven van München een grote blunder begaan. Een 39-jarige man wist pardoes de beveiliging voorbij te lopen en vervolgens het vliegtuig in te stappen zonder ook maar ergens een ticket te moeten laten zien. Doordat de vlucht volgeboekt was viel de passagier plots op en werd hij van boord gehaald. Lufthansa handige hem over aan de politie maar hij was algauw weer op vrije voeten. De volgende ochtend probeerde hij het simpelweg opnieuw en ging op dezelfde wijze te werk. Deze keer slaagde hij wel en vloog hij mee met Lufthansa-vlucht LH2418 in de richting van Stockholm.

Uiteindelijk viel de man wederom op in de Zweedse hoofdstad. Hij wou namelijk direct aan boord van dezelfde vlucht terug naar München stappen en dat vond de Zweedse politie opmerkelijk. Die pakte de “ervaren” reiziger op en vond vervolgens een mes in de bagage van de man. Het mes was tien centimeter lang en naar verluid relatief scherp. Het tijdschrift Spiegel schrijft, met een verwijzing naar de uitspraak van de politie, dat de man nu wordt onderzocht op inbraak en promotie. Tot nu toe bleek echter dat de 39-jarige geen gevaar vormde. Hij had ook niet het doel om het luchtverkeer te verstoren.

‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt’

Andreas Roßkopf, hoofd van de politie en tevens de vakbond, legde uit aan BILD dat het een bizarre situatie was. ‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn ambtenarencarrière. De luchthaven moet uitleggen hoe dit is gebeurd. Klimaatdemonstranten knippen gewoon hekken open en nu vliegt een passagier zonder ticket door Europa.’