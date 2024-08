Ryanair-problemen opgelost in Eindhoven

Alle achtergebleven koffers zijn inmiddels opgehaald. Zij misten afgelopen zondag hun Ryanair-vlucht als gevolg van personeelstekorten bij bagageafhandelaar Skytanking.

Zondag 11 augustus was een nare dag voor reizigers die met Ryanair vanaf Eindhoven Airport vlogen. Door de personeelstekorten bij de bagageafhandelaar besloot de budgetmaatschappij om uiteindelijk elf vluchten zonder bagage te laten vertrekken. De airline legde de prioriteit daarmee bij de passagiers om vertragingen en annuleringen te voorkomen. Uiteindelijk bleven de koffers van reizigers op zo’n vijf vluchten overnachten op de Brabantse luchthaven. Inmiddels hebben alle passagiers de resterende stukken bagage opgehaald.

Onderzoek

De arbeidsinspectie is inmiddels een onderzoek gestart naar Skytanking. De afhandeling van Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport wordt sinds april gedaan door deze Duitse afhandelaar. In maart waarschuwde FNV nog voor de komst van het bedrijf. De vakbond vroeg zich destijds al af of de bagageafhandelaar haar activiteiten op tijd op orde zou hebben. De bond adviseerde werknemers van Viggo, de grondafhandelaar die 25 jaar een monopolie had op de luchthaven, daarom niet over te stappen naar de nieuwkomer.

In het nog prille huwelijk tussen de maatschappij en de afhandelaar kwam al wel de nodige opschudding voorbij. Zo heeft Skytanking meermaals de arbeidsinspectie op bezoek gehad. Tevens mocht Skytanking een officiële waarschuwing in ontvangst nemen rondom de arbeidsomstandigheden. De maatregelen omtrent de zwaarte van het werk op de luchthaven zouden niet worden nageleefd. Medewerkers werken daarom vaak zonder tilhulp én verschillende, noodzakelijke documenten zouden ofwel missen, ofwel te laat aangeleverd zijn.