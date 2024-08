Warm welkom voor Taiwanese Olympiërs | Video

De ploeg die Taiwan vertegenwoordigde op de Olympische Spelen kreeg tijdens de terugkeer een bijzondere escort. Drie F-16’s van het Taiwanese leger begeleidden het toestel naar de hoofdstad Taipei.

De Spelen liggen inmiddels alweer een paar dagen achter ons en de Nederlandse equipe is zelfs al geëerd met een speech van de Minister-President en een foto met de koning. De ploeg van Taiwan was echter wat langer onderweg vanaf hun hotelletje in Parijs. Zij werden opgehaald door een Triple Seven van de lokale maatschappij EVA Air. Een gewone vlucht werd het echter niet. De Olympiërs konden namelijk drie F-16-toestellen zien vanuit hun vliegtuigraampje. De Taiwanese luchtmacht had hen opgewacht en van een persoonlijke escort met flares voorzien. Taiwan's military on Tuesday dispatched three of its F-16 fighter jets to welcome the last group of Olympians back to Taiwan to show gratitude toward the athletes who competed in this year's Paris Games. pic.twitter.com/vNwQStM3si— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 13, 2024

Bijzondere ontvangsten

In Australië werden de sporters opgewacht in een speciaal afgehuurde hangar op Sydney Airport. Qantas had een 787-9 in een speciaal “Go Australia”-jasje gehesen en die naar Parijs gestuurd. In de hangar stonden familie, vrienden en fans op de sporters te wachten en zij juichten hen flink toe toen de sporters één voor één het vliegtuig uitdruppelden.

Ondanks de relatief korte afstand, namen de Poolse Olympiërs het vliegtuig naar huis. In een colonne van drie 737’s werden de Poolse atleten door LOT naar Warschau vervoerd. Daar stond een grote menigte aan pers en toeschouwers hen bij de uitgang op te wachten.