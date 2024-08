737 MAX schiet 777 te hulp

Passagiers van een gestrande United Airlines Boeing 777-200 werden met een 737 MAX 9 teruggevlogen naar San Francisco.

Het vliegtuig, registratie N204UA, steeg eergisteren 16:50 uur lokale tijd op vanuit de Amerikaanse kuststad in de richting van Rome Fiumicino. Op een hoogte van 33.000 voet maakten de piloten volgens AV Herald melding van mogelijke motorproblemen. Naar verluidt zou de rechtermotor oververhit zijn geraakt. Daarom besloten zij een ongeplande landing te maken op de luchthaven van Sacramento. Na iets meer dan een halfuur landde de 777 veilig op baan 17L.

Mogelijke motorproblemen resulteerden in een omleiding van de 777 © Flightradar24.com

Kleiner toestel

Op het platform stapten de reizigers uit en werden zij met een bus naar de terminal gebracht. United Airlines zou voor hen een vervangend vliegtuig regelen. Het ging echter niet om een toestel dat hen alsnog naar Rome zou brengen, maar om een 737 MAX, registratie N37563, die de gedupeerde terug naar het startpunt zou vliegen: San Francisco. Dat United Airlines een kleiner toestel inzette dan de 777 had te maken met het feit dat maar 148 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord gestapt waren, iets meer dan de helft van de maximale capaciteit. De 737 MAX biedt plaats aan 179 reizigers.

Onderzoek ingesteld

Twee uur na de ongeplande landing op Sacramento vloog de 737 MAX in de richting van San Francisco. Daar arriveerde het toestel een halfuur later. ‘De vlucht landde veilig [in Sacramento] en we hebben de reizigers met een ander vliegtuig teruggevlogen naar San Francisco, waar ze zijn omgeboekt naar Rome’, aldus een woordvoerder van United Airlines bij Simple Flying. De Federal Aviation Administration (FAA) stelt een onderzoek naar de ongeplande landing van de 777 in.