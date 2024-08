Lelystad Airport op de schop

Op Lelystad Airport is vanaf 2 september 6:00 uur twee weken lang geen vliegverkeer mogelijk.

Dat komt doordat het vliegveld werkzaamheden ondergaat, schrijft het in een verklaring op haar website. Op taxibaan Sierra komt nieuw asfalt te liggen, terwijl het dak van de rood-wit-gestreepte verkeerstoren vernieuwd wordt. Daarnaast vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de landingsbaan, de jet blast deflectors (hekwerk dat effecten van stuwkracht van straalmotoren opvangt) en andere infrastructuur op Lelystad Airport. De planning is dat deze werkzaamheden in twee weken geklaard worden, zodat de impact beperkt blijft. De landingsbanen en taxibanen kunnen voor general aviation dan ook niet gebruikt worden.

Oude bekende

Dura Vermeer buigt zich begin september over het nieuwe asfalt van taxibaan Sierra. Het bedrijf werd in 2017 reeds als aannemer van Lelystad Airport aangesteld. Toen legde Dura Vermeer een landingsbaan van 2.700 meter lang en 45 meter breed aan. Tevens voorzag de onderneming het vliegveld van 3.300 meter aan taxibanen en werden vier parkeerplaatsen voor toestellen gerealiseerd.

Verdere upgrade verkeerstoren

Jorritsma Bouw gaat diezelfde periode bezig met de renovatiewerkzaamheden aan de verkeerstoren. In 2018 voerde het bedrijf met het oog op de mogelijke opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten werkzaamheden uit aan de verkeerstoren. Onder meer werd de toren verhoogd waardoor luchtverkeersleiders beter zicht over de luchthaven zouden gaan krijgen. Dit deed de aannemer in samenwerking met Wouda Installatietechniek. Echter, paar jaar later werd duidelijk dat Lelystad Airport niet zou mogen opengaan voor vakantieverkeer. General aviation mocht hiervan wel gebruik blijven maken. Vorig jaar vonden 75.000 vliegbewegingen plaats.