Oproep aan Wizz Air: ‘Verleg de focus’

Niet iedereen staat erom te springen dat Wizz Air vanaf 25 september een all-you-can-travel-pas wil introduceren.

Met de pas, die 500 euro kost, kunnen reizigers een jaar lang onbeperkt vliegen. Met het oog op de klimaatdoelen snappen Natuur- en milieuorganisaties niet dat Wizz Air dit plan wil voortzetten. ‘De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, en dit initiatief moedigt mensen aan zoveel mogelijk te gaan vliegen’, aldus Dieuwertje Penders van Natuur & Milieu in het Algemeen Dagblad.

Prijs voor een vliegticket

Vanaf vanavond gaat de Wizz Air-pas in de verkoop. Mensen die een weten te bemachtigen betalen 500 euro en diegenen die te laat zijn kunnen na de eerste tienduizend een aanschaffen voor 599 euro. De prijs die hiervoor betaald wordt, is volgens Sijas Akkerman van Milieufederatie Noord-Holland te laag. Hij is juist van mening dat reizigers dienen te betalen voor hun uitstoot, net zoals dat in 2027 op langeafstandsvluchten vanaf Schiphol de vliegtaks gedifferentieerd wordt op basis van de gevlogen afstand. ‘Dit soort aanbiedingen maakt het vervuilen van het milieu bijna gratis. Sowieso is het nodig dat vliegen veel duurder wordt. En de milieukosten in de prijs worden opgenomen’, aldus Akkerman.

Verantwoordelijkheid nemen

Penders wil dat Wizz Air gaat inzetten op verdere CO2-reductie in plaats van mensen aanmoedigt het vliegtuig te nemen. De luchtvaartmaatschappij zette afgelopen jaren al wel in op duurzamere toestellen. Zo verwelkomde de low cost carrier eerder de A320- en A321neo. ‘Wij roepen Wizz Air en andere luchtvaartmaatschappijen op om verantwoordelijkheid te nemen en hun focus te verleggen naar het ontwikkelen van duurzame alternatieven, zoals schonere brandstoffen en het stimuleren van treinreizen voor kortere afstanden’, zegt ze.