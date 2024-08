Ravage in EVA Air 777 | Foto’s

Hevige turbulentie zorgde aan boord van een Boeing 777-300 van Eva Air ervoor dat voedsel door de cabine vloog.

Het toestel, registratie B-16711, voerde afgelopen zondagmiddag lokale tijd vlucht BR238 uit vanuit Jakarta (Indonesië) in de richting van Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Na twee uur te hebben gevlogen, kwam de 777 op een hoogte van 37.000 voet (omgerekend ongeveer iets meer dan elf kilometer) in hevige turbulentie terecht. Op dat moment was de cabin crew net begonnen met de food-and-drink-service. Six flight attendants were reportedly injured when an EVA Air flight was caught by strong turbulence on 11 August.



On Sunday just after 2.30pm local time, passengers departed on Taiwanese carrier EVA Air flight BR238 from Jakarta Soekarno-Hatta International Airport and headed… pic.twitter.com/aLZCajdPlF— FL360aero (@fl360aero) August 14, 2024

Chaos in cabine

Als gevolg van de turbulentie vlogen het eten en drankjes door de cabine van de 777, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media verschenen. Gangpaden lagen vol met voedselresten, terwijl trolleys omvielen. Tevens raakte volgens Formosa News zes bemanningsleden licht gewond. Naar verluidt is voorkomen dat een stewardess tegen het plafond vloog, omdat een passagier haar bij haar arm greep. Vliegtuigen kunnen bij turbulentie in één seconde plotseling 30 of 40 voet stijgen of dalen, waardoor de kans groter is dat inzittenden, als zij geen veiligheidsriemen om hebben, in aanraking kunnen komen met de vloer of het plafond.

Vlucht voortgezet

Alle reizigers bleven daarentegen ongedeerd. Eva Air hamert net zoals een groot aantal andere luchtvaartmaatschappijen erop dat passagiers tijdens de vlucht hun veiligheidsriemen vasthouden, zelf als dat signaal door de piloten uitgezet is. De 777 maakte desondanks het restant van de vlucht naar Taipei gewoon af. Na iets minder dan vijf uur arriveerde die daar. Nadat het vliegtuig circa drie uur aan de grond stond, maakte het zich alweer op voor een volgende vlucht naar Vancouver (Canada).