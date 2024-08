Twee straaljagers crashen mid-air 

In het Noordoosten van Frankrijk zijn twee Rafale-straaljagers in de lucht op elkaar gebotst. Één piloot is teruggevonden, reddingoperaties zijn nog onderweg.

Het incident deed zich voor op woensdag 14 augustus, iets na het middaguur, vlakbij Nancy. Het zou gaan om een trainingsvlucht waarin zich een student en een instructeur bevonden die in contact kwam met een ander Rafale-toestel dat terugkwam van een oefenmissie in Duitsland. De lokale autoriteiten hebben aangegeven dat de precieze oorzaak van het incident nog onderzocht wordt.

De piloot die alleen vloog, werd vrij snel gevonden. Hij liep lichte verwondingen op en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De crew van de andere straaljager is vooralsnog niet gevonden. De Franse minister van Defensie Sébastien Lecornu liet op X weten dat ‘De zoektochten nog altijd bezig zijn,’ en hij bedankte de hulpdiensten voor de snelle respons. Un accident de deux Rafale de l’Escadron de Transformation Rafale 3/4 « Aquitaine » a eu lieu en Meurthe et Moselle.



Un des pilotes a été retrouvé, il est sain et sauf. Les recherches sont toujours en cours. Merci à nos forces armées ainsi qu’aux gendarmes mobilisés dans les…— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 14, 2024

De twee straaljagers zijn afkomstig van het Escadron de Transformation Rafale 3/4 Aquitaine met de basis in Saint-Dizier. Deze is een onderdeel van de Franse lucht- en ruimtevaartmacht. Het belangrijkste doel van dit eskader is het opleiden en trainen van piloten voor de Franse luchtmacht.

Een ‘percussief geluid’

Bewoners van de regio werden opgeschrikt door een ‘percussief geluid’. Voor velen was het algauw duidelijk dat dit niet de normale klanken zijn van een straaljager die overvliegt. De burgemeester van een nabijgelegen dorpje zei tegenover Agence France-Presse een ‘harde knal rondom het middaguur’ te hebben gehoord.