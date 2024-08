Wizz Air introduceert “onbeperkt vliegen” vol haken en ogen 

Voor vijfhonderd euro een jaar lang onbeperkt vliegen. Wizz Air maakt het waar en introduceert een all-you-can-travel-pas. Er schuilen echter wel nog een paar addertjes onder het gras.

Volgens Wizz Air is het een innovatie in de luchtvaart. De Hongaarse budgetvlieger zegt de allereerste in Europa te zijn met deze bijzondere pas. Het idee komt bij de Amerikaanse budgetvlieger Frontier vandaan. Maar, wie zo’n pas voor die prijs wil bemachtigen, moet er snel bij zijn. Je moet je namelijk al voor donderdagavond 23:00 aanmelden om slechts €500 af te tikken. Mensen die te laat zijn maar toch azen op een pas, kunnen, na de eerste tienduizend, op reis voor in totaal €599.

Mocht je nou de gelukkige eigenaar worden van een Wizz Air-“lidmaatschap”, dan ben je nog niet klaar. Elke vlucht die je boekt moet namelijk binnen drie dagen na reservering genomen worden waardoor de passagier eigenlijk altijd op zoek moet naar lastminute-tripjes. Bovendien zit er nog geen bagage bij waar je gemakkelijk tot wel €100 voor moet bijtellen. Een stoelreservering kost uiteraard óók extra, vaak tussen de €80 en €100. Als kers op de taart betaalt de wereldreiziger in bezit van een all-you-can-travel-pas ook nog eens €9.99 aan toeslag voor elke vlucht.

Het “lidmaatschap” gaat in vanaf 25 september en is geldig voor een periode van een jaar.

Drukke vliegtuigen

Wizz Air werd in 2003 opgericht en beschikt exclusief over een vloot van A320- en A321-toestellen, zowel ceo als neo. De maatschappij vliegt naar tientallen steden binnen én rondom het Europese continent maar heeft de focus liggen in Oost-Europa. In Nederland staat alleen Eindhoven Airport op de lijst van bestemmingen. De Hongaarse prijsvechter heeft echter geen goede naam. Allereerst staan haar A321-neo’s bekend het meeste aantal stoelen aan boord te hebben: 239. Ter vergelijking, KLM zal 227 passagiers aan boord van haar nieuwe toestellen verwelkomen en Etihad laat slechts 196 reizigers aan boord van de A321. Tevens is Wizz meermaals uitgeroepen tot slechtste maatschappij van Europa. Dat komt met name door de vele vertragingen.