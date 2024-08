El Al floreert door spanning in Midden-Oosten

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al ziet haar winst enorm groeien. Door de oorlog in Gaza profiteert de airline flink en kan ze in de toekomst investeren. Tevens klinkt er kritiek.

Waar El Al rond deze tijd vorig jaar nog een winst van 59 miljoen Amerikaanse dollar wist neer te zetten, komt de maatschappij nu met cijfers van rond de 150 miljoen. Door de oorlog in Gaza vermijden veel airlines – lees: concurrenten – de luchthaven van Tel Aviv. Dit geeft de Israëlische maatschappij een effectief monopolie op vele routes, zoals bijvoorbeeld Amsterdam-Tel Aviv. Dat valt ook te zien in de andere cijfers die El Al openbaarde na het tweede kwartaal. De omzet is met 33 procent gestegen naar 839 miljoen dollar en de load factor is toegenomen van 87 naar 92 procent, ondanks een groei in capaciteit.

El Al laat direct het resultaat van de groene cijfers zien. De maatschappij maakte afgelopen week bekend een deal te hebben gesloten met Boeing voor twintig 737 MAX-toestellen. Daarbij komt de mogelijkheid er nog eens elf machines extra aan toe te voegen. De nieuwe vliegtuigen vanuit Boeing moeten de verouderde vloot van El Al’s 737-800’s en -900ER’s vervangen.

Kritiek

Reizigers die met El Al vliegen, laten weten dat de tickets flink duurder zijn geworden. Zij zeggen dat de Israëlische airline misbruik maakt van haar monopolie-positie. El Al gaat er niet in mee en countert. Zij zegt dat de helft van de stoelen goedkoper zijn dan op hetzelfde moment een jaar eerder. De reden dat mensen meer betalen voor hun tickets ligt volgens de maatschappij bij de late besluitvorming van passagiers. Omdat reizigers door de onzekere situatie niet té ver in het vooruitzicht willen boeken, kopen de meesten de duurste tickets, vlak voor hun vlucht. De maatschappij zegt er wel alles aan te doen om absurde ticketprijzen te beperken. ‘We hebben enkele beperkingen op onze prijslijst gezet’, aldus El Al CEO Dina Ben-Tal Ganancia tegenover Reuters. De CEO vertelde tevens dat een gebrek aan concurrentie ook leidt tot een gebrek aan capaciteit. Uiteraard zorgt ook dát voor de toename van ticketprijzen.