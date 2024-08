Klinkende cijfers voor Nederlandse luchthavens

Vliegen blijft vooralsnog populair en het bewijs valt te vinden in de kwartaalcijfers van Nederlandse luchthavens. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aantal reizigers met zes procent naar twintig miljoen. Het hoogste aantal in vijf jaar voor de periode april-juni.

Veruit de meeste passagiers vlogen vanaf Schiphol. De grootste Nederlandse luchthaven verwelkomde 17,4 miljoen bezoekers. Dat is een toename van 6,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tevens steeg het aantal vluchten met ongeveer hetzelfde percentage. Amsterdam Schiphol Airport verwelkomde in de maanden april, mei en juni in totaal 122.000 machines.

Ook Eindhoven en Rotterdam zien groei. De luchthaven bij Eindhoven verwelkomde in het tweede kwartaal 2,8 procent meer reizigers dan een jaar eerder. Voor Rotterdam The Hague Airport lijken die cijfers in het eerste opzicht vreemd: alhoewel het vliegveld een krimp van 2,2% zag in het aantal vliegbewegingen, nam het aantal bezoekers van de luchthaven toe met 1,4 procent. Dat komt doordat vluchten vanaf het Zuid-Hollandse vliegveld voller zaten. In totaal pakten 633 duizend mensen het vliegtuig vanaf Rotterdam.

In het tweede kwartaal van 2024 reisden bijna 67 duizend passagiers via Maastricht Aachen Airport. Een jaar eerder was dat nog vele malen minder: slechts negentien duizend. Het heeft te maken met de sluiting van de landingsbaan voor renovatie tussen 8 mei en 30 juni 2023. Hetzelfde geldt voor het aantal vliegbewegingen. Vorig jaar waren dat er slechts 386, dit jaar nam dat toe naar 1,2 duizend op Maastricht.

Vrachtvluchten

Het aantal vrachtvluchten is tevens toegenomen. Op Amsterdam en Maastricht, de enige twee Nederlandse vrachtluchthavens, werd er in het tweede kwartaal van 2024 ruim 372 duizend ton luchtvracht afgehandeld. Dat is 7,1 procent meer dan in dezelfde periode in 2023. De belangrijkste bestemmingslanden liggen vrijwel allemaal in Azië, het continent dat domineert op de bestemmingslijst.