Lufthansa-livery krijgt ‘Helping Hands’ make-over

Ter ere van het 25-jarig bestaan van Lufthansa’s help alliance, vliegt een van haar Airbus A321neo’s binnenkort met een livery vol handafdrukken.

Op het toestel zal de tekst ‘help alliance’ te zien zijn, met daaromheen 300 gekleurde handafdrukken (‘Helping Hands’). Deze zijn symbolisch te koop via de website van de help alliance. Met de aankoop doneert men aan de organisatie, die onder andere schoolboeken en maaltijden verstrekt aan kinderen in Afrika en India. Na de officiële inhuldiging van het vliegtuig deze herfst, ontvangen de donateurs per post een officieel certificaat waarop staat welke handafdruk van hen is. De toewijzing van de handafdrukken is willekeurig.

Vivian Spohr, beschermvrouwe van de help alliance: ‘De help alliance zou ondenkbaar zijn zonder de mensen die zorgen voor diegenen die hulp nodig hebben, en actief zijn in projecten over de hele wereld of als donor. De ‘Helping Hands’ op het vliegtuig zijn een erkenning voor hun geweldige prestaties.’

De help alliance werd in 1999 opgezet door medewerkers van de Lufthansa Group in Frankfurt am Main. De organisatie richt zich op onderwijs, opleiding, en werk en is actief in meer dan 60 projecten in 29 landen. Lufthansa is niet de enige maatschappij met een hulporganisatie. Ook medewerkers van Martinair en KLM hebben een soorgelijk goed doel opgericht, Wings of Support.