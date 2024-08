Moeder en dochter betreden tarmac op Schiphol

Een moeder en haar dochter waren net van hun vakantie geland op Schiphol toen ze erachter kwamen dat er nog een tas en een pet in het vliegtuig waren achtergebleven. Een paniekerige moeder en dochter besloten daarop zelf in actie te komen.

De twee kozen ervoor het heft in eigen handen te nemen. Ze stapten via de nooddeur naar buiten. Ze waren van plan om over het asfalt terug te lopen richting het vliegtuig. Daar konden ze dan het vliegtuig betreden en hun spullen terugkrijgen. Althans, dat dachten ze. De Marechaussee was er op tijd bij en wist te voorkomen dat moeder en dochter het vliegtuig wisten te bereiken.

Het is niet duidelijk of ze eerst geprobeerd hebben om het luchtvaartpersoneel aan te spreken. Ze kwamen desalniettemin verrassend ver in hun avontuur. Een woordvoerder van de Marechaussee vertelde aan NH Nieuws dat de twee erin geslaagd waren het asfalt op Schiphol te betreden en ze een flink aantal meters hebben gemaakt.

Gelukkig wist de Marechaussee tijdig in te grijpen. De beveiliging op Schiphol leidde het tweetal terug en legde hun uit wat de gevaren waren van hun acties. ‘Gelukkig was de beveiliging er snel bij, en heeft die ze meteen weer mee terug naar binnen genomen’, vertelt de woordvoerder. Zowel moeder als kind werden niet aangehouden en kwamen ervan af met een waarschuwing. ‘We hebben ze uitgelegd wat de gevaren van hun acties waren en dat dit duidelijk niet de bedoeling is.’ Het is niet bekend of de twee uiteindelijk geslaagd zijn in hun missie om de spullen terug te krijgen.