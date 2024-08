Ontvanger Russische A320’s stopt ermee

De nog geen twee jaar oude maatschappij Canada Jetlines zet nu alweer haar operaties stop. De maatschappij nam onlangs nog twee voormalige Russische A320’s in ontvangst en werkte nauw samen met Corendon.

Tot een maand geleden leek de toekomst voor de Canadese airline nog enigszins rooskleurig. De airline, opgericht in september 2022, had ruim een jaar later al een aanzienlijke financiële investeerder aan boord. Canada Jetlines sloot een deal met Corendon voor het uitlenen van respectievelijk twee A320’s en één 737 MAX 9. Tevens mocht de airline twee Russische A320’s in ontvangst nemen. Deze vliegtuigen waren op Schiphol en München aan de ketting gelegd wegens de sancties. Nu lijkt het toch echt voorbij.

AEROTelegraph meldt dat de Canadese maatschappij per 15 augustus al haar operaties heeft stopgezet. Er is op dit moment ‘geen geld meer’ en Canada Jetlines wil zich beschermen tegen schuldeisers. De maatschappij verloor afgelopen jaar 13 miljoen euro. Ondanks de inspanningen is het ‘niet gelukt om de financiering te krijgen die nodig is om de activiteiten voort te zetten’, aldus de vlieger. De interim CEO legde afgelopen week haar taken neer. Zij had het stokje eind juni van Eddy Doyle overgenomen.

Partnerschap Corendon

Canada Jetlines beschikt over vier A320’s. Twee daarvan vliegen nu in een wetlease voor Air Arabia Maroc en de andere vullen gaten in de vloot van Corendon Dutch Airlines. Het lijkt er daarom op dat de twee machines hun tijd bij Corendon vroegtijdig beëindigen. Er zullen geen gevolgen zijn voor reizigers die een vlucht met Corendon hebben geboekt. Verdere toelichting kon de budgetvlieger nog niet geven.