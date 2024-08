OVV doet onthullingen over incident Corendon

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft uitspraak gedaan over een incident met een Boeing 737-800 van Corendon Dutch Airlines in 2022.

Incident

Het incident deed zich voor op 8 juli 2022, toen de Boeing opsteeg van de luchthaven van Heraklion, op het Griekse eiland Kreta. Het toestel met aan boord zes bemanningsleden en 179 passagiers zette koers naar Schiphol. Direct na het opstijgen merkte de bemanning dat het vliegtuig naar links rolde. De vliegers wisten de machine onder controle te houden door gebruik te maken van het richtingsroer en de rolroeren om tegen te sturen. Het toestel bleef bestuurbaar, wat te danken was aan de gunstige weersomstandigheden. De piloten besloten uit te wijken naar de luchthaven van Athene, waar zij zonder verdere problemen landden. Tijdens een inspectie werd ontdekt dat een stuurkabel was gebroken tussen de feel- and centeringunit en het linker rolroer.

Onderzoek

Uit een onderzoeksrapport van de OVV blijkt dat de gebroken stuurkabel was aangetast door corrosie en slijtage, omdat deze onvoldoende was gesmeerd. Dit kwam bovenop de normale slijtage van de kabel sinds januari 2000. De OVV kon niet vaststellen waarom de kabel niet goed was gesmeerd. Uit de onderhoudsdocumentatie blijkt namelijk dat de benodigde inspecties zijn uitgevoerd en de werkzaamheden zijn afgetekend. Twintig maanden voor het incident werd er nog een Detailed Visual Inspection (DVI) uitgevoerd. Het valt echter niet uit te sluiten dat de kabel niet consequent en conform de geldende voorschriften is behandeld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid merkt op dat het voor grondwerktuigkundigen lastig is om tijdens onderhoudsinspecties de mate van slijtage aan de besturingskabels nauwkeurig te beoordelen. Deze kabels hebben een relatief kleine diameter, waardoor visuele inspectie moeilijk is. Bovendien zijn de kabels op sommige plaatsen moeilijk toegankelijk, omdat ze tijdens de inspectie op hun plek blijven zitten.