Laatste woorden voor crash ATR 72

Voorafgaand aan de crash van de ATR 72 van Voepass was volgens Globo TV veel geschreeuw en een knal te horen.

Het medium zou geluidsopnames van de zwarte doos gehoord hebben. In de cabine zouden twee uur aan gesprekken gevoerd zijn. Naar verluidt was daarop hoorbaar dat het vliegtuig hoogte verloor toen het zich in het gebied bevond waarvoor een waarschuwing voor severe icing gold. De copiloot vroeg vervolgens wat er aan de hand was en zei op dat moment extra vermogen nodig te hebben om te stabiliseren. Op dat moment viel de ATR 72 naar beneden en een minuut later vond de botsing met de grond plaats. Uit vluchtgegevens blijkt dat het toestel in één minuut ongeveer 4.000 meter viel met een snelheid van 440 kilometer per uur.

Geen toegang tot zwarte doos

Aan het einde van de opname was veel geschreeuw en een knal te horen. Het Braziliaanse onderzoekscentrum voor luchtvaartongelukken (Cenipa) is momenteel nog steeds bezig met de analyses van de zwarte doos. Dat onderzoeksorgaan geeft bij Metro aan geen commentaar op de geluidsopnames die Globo TV in handen te hebben en ‘garandeert’ dat geen enkele bron toegang heeft tot de audio, het transcript of andere gegevens.

Crash woonwijk

De ATR 72 vertrok vorige week vrijdag vanuit Cascavel, gelegen in het zuidwesten van Brazilië, in de richting van Sao Paulo. Op ongeveer 80 kilometer verwijderd van het eindpunt, stortte de machine neer in een woonwijk nabij de plaats van Vinhedo. Bij het incident kwamen alle inzittenden om het leven. Op de grond vielen geen slachtoffers.