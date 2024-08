Straaljager crasht in zee | Video

Een Fouga Magister CM-170-straaljager stortte gisteren tijdens de vliegshow van Lavandou (Frankrijk) neer in zee.

Aan boord van de straaljager zat een 65-jarige piloot. Hij was bezig met een solovlucht. Naar verluidt verloor de vlieger de controle over het toestel, al moet de exacte oorzaak nog uitgewezen worden. Op videobeelden die live tijdens het incident gemaakt werden, was te zien dat het toestel in volle vaart richting zee bewoog en uiteindelijk hard in het water terechtkwam. De vlieger overleefde de crash niet. Direct werd een zoekactie gestart. ‘Reddingsoperaties om de piloot te vinden worden momenteel gecoördineerd met de brandweer en reddingsdienst en de Maritieme Gendarmerie’, aldus de Maritieme Prefect van de Middellandse Zee in een verklaring aan The Telegraph. De straaljager, die normaal gesproken ingezet wordt voor militaire trainingsdoeleinden, beschikt niet over een schietstoel. L'avion Fouga Magiste s'est écrasé lors d'un spectacle aérien d'avions de patrouille dans le sud de la France.



Vliegshow geannuleerd

Het optreden van de machine maakte deel uit van de warming-up-act voor de 80e herdenking van de geallieerde landingen in de Provence, het Franse gebied aan de Middellandse Zee. Duizenden toeschouwers waren op het evenement afgekomen, dat sinds 2019 plaatsvindt in Lavandou. Een deel daarvan zag het ongeluk voor eigen ogen gebeuren. Naar aanleiding van het incident is de vliegshow geannuleerd.

Tweede incident in één week

Het ongeluk volgt drie dagen nadat twee Rafale-straaljagers met elkaar in botsing kwamen. Die vlogen terug van een trainingsmissie in Duitsland. Een van de twee was een twin-seat. Het duo in deze machine kwam om het leven. De piloot in het andere toestel slaagde erin er op tijd uit springen en kwam terecht in Colombey-les-Belles, in het noordoosten van Frankrijk.