Eindhoven Airport: ‘Geen zeggenschap over’

GroenLinks wil dat Eindhoven Airport zich uitspreekt tegen de all-you-can-travel-pas van prijsvechter Wizz Air.

De pas, die het mogelijk maakt dat reizigers voor 500 euro een jaar lang onbeperkt kunnen reizen, zou ook van en naar Eindhoven Airport gebruikt kunnen worden. Wizz Air vliegt dagelijks vanuit de Noord-Brabantse luchthaven naar onder meer Budapest (Hongarije), Varna (Bulgarije), Katowice (Polen) en Belgrado (Servië). Drie dagen van tevoren kunnen passagiers die een pas weten te bemachtigen een vlucht boeken. Echter, bagage en stoelreserveringen komen daar nog bovenop. ‘Je kunt je afvragen hoe bewust reizen dan worden gemaakt. Ik weet dat de invloed beperkt is, maar ik hoop echt dat Eindhoven Airport hiertegen gaat ageren’, zegt Bart Habraken, raadslid van GroenLinks, in het Eindhovens Dagblad.

Eindhoven Airport spreekt zich niet uit

Hoewel de politieke partij wil dat Eindhoven Airport zich tegen de actie verzet, geeft een woordvoerder van het vliegveld aan dat zij geen zeggenschap heeft over de verdienmodellen van luchtvaartmaatschappijen. De zegsman stelt dat Wizz Air het recht heeft van en naar de Brabantse stad te vliegen.

‘Kerosinecowboy’

De all-you-can-travel-pas schoot al eerder bij natuur- en milieuorganisaties in het verkeerde keelgat. Zij willen juist dat vliegen duurder gemaakt wordt en dat luchtvaartmaatschappijen, waaronder Wizz Air, hun verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen. Habraken sluit zich daarbij aan. ‘Echt schandalig. In een tijd dat we juist minder moeten vliegen voor de natuur, het klimaat en de leefbaarheid, is het onbegrijpelijk dat er juist kiloknallers worden opgezet om vliegtuigen nog verder te vullen’, zegt hij. Het raadslid heeft dan ook vragen gesteld aan het college van B&W over de ‘kerosinecowboy’.