Komende dagen A350 met nieuw jasje op Schiphol

Schiphol verwelkomde deze week tot twee keer toe een Airbus A350 van Delta Air Lines met het LA28-thema en het toestel keert komende dagen nog twee keer terug.

Het vliegtuig, registratie N522DZ, vloog afgelopen woensdag voor de eerste keer in het nieuwe jasje vanuit Atlanta in de richting van Amsterdam. Vervolgens keerde het een dag later terug naar dezelfde Amerikaanse stad om daarna precies dezelfde route af te leggen. Gisteren vertrok de A350 opnieuw naar Schiphol en vandaag verschijnt die nogmaals in Amsterdam. Hopped off a plane at LAX 🛬



The Olympic flag has officially landed! @MayorOfLA and over 50+ @TeamUSA athletes were welcomed by @CAgovernor and LA28 leaders today. We have officially brought the flag back to Los Angeles for the first time in 40 years. Thanks to @Delta for making… pic.twitter.com/tXHxC4Nts8— LA28 (@LA28) August 13, 2024

Nieuw jasje

De nieuwe livery is ter ere van de Olympische Spelen die in 2028 plaatsvinden in Los Angeles (Verenigde Staten). In 2002 werd dit evenement voor de laatste keer in de VS gehouden. Toentertijd was Salt Lake City het decor. Delta is tijdens de Spelen de officiële luchtvaartmaatschappij van Team USA en een inaugurele Founding Partner van de LA28 Olympische en Paralympische Spelen. Het kleurenschema is ontworpen door het creatieve bureau Window Seat en bevat een mix van Delta-blauw en -rood en Olympisch goud. Daarnaast staan drie palmbomen symbool voor de drie spelen die in 1932, 1984, en nu dus 2028 gehouden zijn/worden.

Terug naar VS

Afgelopen maandag vloog de A350 Team USA, het land dat met 40 gouden, 44 zilveren en 42 bronzen medailles bovenaan de medaillespiegel eindigde, naar Los Angeles. Daarnaast werd de Olympische vlag mee aan boord genomen. ‘Parijs heeft zojuist ongelooflijke Spelen georganiseerd, en van de ene iconische gaststad naar de andere: we zijn klaar om deze vlag mee naar huis te nemen voor de Spelen van 2028’, aldus Reynold Hoover, CEO van LA28, in een verklaring.