Vertrek Delta A330neo komt duur te staan

Een Airbus A330neo van Delta Air Lines keerde vorige week terug naar Boston Logan International Airport nadat dampen zich in de cabine aandienden.

Het vliegtuig, registratie N401DZ, vertrok 19:45 uur lokale tijd, ongeveer 50 minuten later dan gepland, vanuit de Amerikaanse stad in de richting van Parijs Charles de Gaulle. Uit een rapport van de Transportation Safety Board van Canada, waarvan Simple Flying kennisnam, blijkt dat het technische mankement zich al op de taxibaan aan het ontwikkelen was. De gezagvoerder merkte irritatie aan zijn ogen, terwijl de copiloot een lichte afwijkende geur constateerde. Desondanks besloten de vliegers op te stijgen.

Het technische probleem werd al voor vertrek geconstateerd © Flightradar24.com

Geklaag

Kort na vertrek stelde de cabin crew vast dat in de middelste cabine een afwijkende geur was te ruiken. Een van de copiloten kreeg van de captain de opdracht op onderzoek uit te gaan. Zonder iets bijzonders op te merken keerde hij terug naar de cockpit. Enkele minuten later trok de stewardess bij de gezagvoerder aan de bel omdat verschillende cabineleden zich niet lekker begonnen te voelen en enkele passagiers klaagden over de geur. Met behulp van checklists werd bepaald hoe groot het probleem Daarop volgde de beslissing terug te keren naar de luchthaven van vertrek.

Lastig te achterhalen probleem

Een uur na de U-bocht landde de A330neo in Boston. Paramedici wachtten de machine bij de gate op. De cockpitbemanning en vijf cabineleden moesten naar het ziekenhuis voor medische evaluatie. Zij werden echter snel ontslagen. Het toestel in kwestie stond ongeveer twee dagen aan de grond. Hoewel inspectie er niet in resulteerde dat het probleem opnieuw optrad, werden uit voorzorg wel twee recirculatiefilters vervangen.