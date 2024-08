Zware eerste werkdag voor nieuwe A321neo

De derde Airbus A321neo van Condor moest op haar eerste werkdag meerdere wegen bewandelen om haar eerste bestemming te bereiken.

Het toestel, registratie D-ANMX, arriveerde 9 augustus vanuit de Hamburgse Airbus-fabriek op de luchthaven van Düsseldorf. Nadat het toestel in vijf dagen operationeel inzetbaar was gemaakt, debuteerde het afgelopen donderdagochtend met een vlucht vanuit de Duitse stad in de richting van het Griekse Preveza en vice versa. Met twee vluchten die op tijd arriveerden, leek het een fijne eerste werkdag voor de A321neo te worden. Totdat de laatste vlucht er voor die dag bijna op zat met Funchal als bestemming, een stad op het Portugese eiland Madeira die bekend staat om haar uitdagende approach (en vertrek).

Door de harde wind cirkelde de A321neo bijna twintig keer rond en week die uit © Flightradar24.com

Achttien rondjes

De gloednieuwe A321neo steeg 14:05 uur op. Na circa drie uur naderde het vliegtuig haar bestemming. Op dat moment werd het vliegveld van Funchal echter geteisterd door harde windstoten, laat een woordvoerder van Condor weten aan de aeroTELEGRAPH. Daarom kwam de machine in een holding pattern terecht. Na in totaal achttien keer rond te hebben gecirkeld, besloten de vliegers een ongeplande landing te maken op de luchthaven van Porto Santo, een naastgelegen eiland. Een groot aantal andere vliegtuigen slaagde er eveneens niet in te landen op die luchthaven.

Ook de tweede keer lukte het niet te landen © Flightradar24.com

Drie keer is scheepsrecht

Aan het begin van de avond ging de A321neo opnieuw de lucht in voor het restant van de vlucht. Wederom lukte het niet te landen. Sterker nog, besloten werd uit te wijken naar Tenerife South Airport, een vliegveld op de Canarische Eilanden. De volgende dag vloog het toestel alsnog naar Funchal waar het dit keer wel wist te landen. Met een dag vertraging keerde de A321neo terug naar Düsseldorf.