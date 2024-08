777-passagiers nemen ander vliegtuig

Een Boeing 777-300 van Swiss kwam tijdens een ongeplande landing ook nog eens met het neuswiel naast de landingsbaan terecht.

Het toestel, registratie HB-JNI, vertrok eergisteren klokslag 12:00 uur lokale tijd, één uur en vijf minuten later dan gepland, vanuit Tokio Narita Airport op weg naar Zürich. Na take-off vloog de machine over Zuid-Korea en China in de richting van het Europese continent. Echter tijdens de vlucht kreeg een passagier een beroerte. ‘We kunnen bevestigen dat de bemanning van vlucht LX161 van Tokio naar Zürich, heeft besloten een tussenstop te maken in Astana (Kazachstan, red.) vanwege een medisch incident aan boord’, aldus een woordvoerder van Swiss bij de aeroTELEGRAPH.

Wegens een medisch noodgeval maakte de 777 een ongeplande landing © Flightradar24.com

Neuswiel naast de landingsbaan

Boven het midden van Kazachstan week de 777 af van de route. Vervolgens lijnde de machine op voor de landingsbaan van de luchthaven van Astana. De ongeplande landing verliep rustig, maar daarna ging het mis. Op veel vliegvelden verlaten vliegtuigen de landingsbaan via een intersectie om vervolgens over de taxibaan terug te rijden naar het platform. Op de luchthaven van Astana was de taxibaan echter tijdelijk gesloten waardoor op de landingsbaan noodgedwongen een draai van 180 graden gemaakt moest worden. Tijdens die draai kwam het neuswiel van de machine in het gras vast te zitten. Een sleepwagen schoot te hulp om de 777 naar het platform te taxiën. Daarna kwamen paramedici op het vliegtuig af om hulp te verlenen aan de desbetreffende passagier.

Andere luchtvaartmaatschappij

Toen de machine op het platform stond, moest de rest van de inzittenden die verlaten. Vandaag de dag staat de 777 nog steeds aan de grond. ‘Wanneer die weer operationeel zal zijn, is ook nog het gesprek van de dag’, aldus de woordvoerder. Wegens de beperkte omboekmogelijkheden vloog Austrian Airlines, de dochteronderneming van Swiss, een vliegtuig in en bracht de gestrande reizigers naar Wenen (Oostenrijk).